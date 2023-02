Vremea, 4 februarie. Ninsorile cuprind toate regiunile. România, lovită de un ger năprasnic Va ninge in continuare in acest weekend. O informare fara cod anunța ninsori moderate și vant in aproape toata țara, pana duminica seara. In sud și est vor fi mai mult precipitații mixte. In schimb, un cod galben anunța ninsori insemnate, dar in zona arcului carpatic. In paralel, persista frigul, care se va intensifica la […] The post Vremea, 4 februarie. Ninsorile cuprind toate regiunile. Romania, lovita de un ger naprasnic first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iarna autentica in Romania. Vremea se racește tot mai mult, iar ninsorile apar in majoritatea zonelor. Frigul se instaleaza mai intai in vest, temperaturile urmand sa scada in toata țara.

- Urmeaza ca urgia alba sa ajunga in Romania, astfel ca meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie anunta ger naprasnic si ninsori puternice. Ce ar trebui sa aduca cu ea dorsala anticiclonica care vine in Romania și ce inseamna asta. Dorsala anticiclonica pune stapanire pe Romania. Aceasta…

- Vremea se racește puternic in toata țara! Meteorologii anunța ninsori și temperaturi de -10°C.Romania va resimți o racire accentuata in urmatoarele zile fața de vremea calduroasa din ultima perioada.

- Urgia alba a ajuns in Romania, anunța specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Vremea se va schimba radical in urmatoarele ore. Daca temperaturile inregistrate in ultimele zile au fost peste media specifica perioadei, urmeaza fenomene meteorologice neașteptate. A fost emis primul…

- Meteorologii au emis primul cod galben de ninsori din acest sezon, care vizeaza unele regiuni montane și nordul Moldovei și care mai este in vigoare inca doua ore. Tot pana la ora 10:00 este cod galben de ploi insemnate cantitativ in nordul Olteniei și in zona de munte aferenta. Va continua insa…

- Ciclon polar peste Romania: Temperaturile scad brusc și incep ninsorile Vremea se va schimba radical in Romania, iar temperaturile vor scadea foarte mult. In majoritate regiunilor țarii va ploua, cu posibilitatea de a avea episoade de lapovița, in timp ce in zonele montane va ninge. Pasajul unui ciclon…

- Pasajul unui ciclon deasupra Romaniei va aduce precipitații slabe și local, moderate, in majoritatea regiunilor țarii. Incepand din aceasta seara, vremea se va raci accentuat și va ploua in cea mai mare parte a țarii. La munte și, temporar, in zonele mai inalte din nordul Moldovei, vor fi și intervale…

- ANM anunța ca vremea se racește și vin ploile: Prognoza meteo pentru 7-20 noiembrie, in toate regiunile din Romania ANM a emis prognoza meteo in toate regiunile din Romania pentru perioada 7-20 noiembrie. Meteorologii anunța ca vremea se va raci treptat dupa data de 10 noiembrie, astfel ca temperaturile…