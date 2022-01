Vremea 31 ianuarie - Rafale ale vântului de peste 110km/h - Temperaturi în scădere - Unde va fi cel mai frig Astazi in țara temperaturile vor fi in scadere in cea mai mare parte a tarii, exceptie facand regiunile sud-estice, unde vor creste usor. Cerul va fi variabil, cu innorari in Crisana, Maramures si nordul Moldovei, unde izolat va ninge slab. In restul teritoriului, vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari locale mai ales in sud, centru, est si in extremitatea de nord-vest, dar vom avea viteze mari și in nordul Moldovei, unde rafale vor avea intre 55...65 km/h. Temperaturile maxime se vor incadra intre -2 si 9 grade, iar zolat va fi ceata.***In București valorile termice vor fi intre 1…2… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va continua sa se incalzeasca usor joi in regiunile sudice si sud-estice, iar in restul zonelor valorile termice vor fi comparabile cu cele din ziua precedenta. In vestul, centrul, nordul si nord-estul tarii innorarile vor fi persistente si temporar se vor semnala precipitatii, pe arii restranse…

- Astazi vremea se va incalzi in centrul, sudul si estul tarii, dar fara schimbari semnificative in restul teritoriului. Temperaturile maxime vor fi de la -2 grade in Maramures, pana la 10 grade in Oltenia si sud-vestul Munteniei. Cerul se va innora treptat in jumatatea de nord-vest a teritoriului, unde…

- Valabil de la : 13-01-2022 ora 8:30 pana la : 13-01-2022 ora 11:00In zona: Județul Caras-Severin: zona de munte de peste cota 1800 m;Județul Hunedoara: zona de munte de peste cota 1800 m;Se vor semnala: intensificari ale vantului, cu rafale de peste 90 - 100 km/h, spulberand zapada și determinand scaderea…

- Astazi, vremea se va raci accentuat si in regiunile sudice si sud-estice, astfel la nivelul intregii tari, valorile termice se vor apropia de mediile multianuale specifice perioadei. Pe parcursul zilei cerul va fi variabil in jumatatea nordica a tarii, iar pe arii restranse va ploua, iar la munte vor…

- Temperaturile maxime se vor incadra intre 2 grade in nordul Moldovei si 13...14 grade in sudul Olteniei si al Munteniei. In Banat, Crisana, Transilvania si Maramures, temporar vor fi precipitatii mai ales sub forma de ploaie. In aceste regiuni cantitatile de apa acumulate pe tot parcursul intervalului…

- Astazi, de Craciun, vremea va continua sa se incalzeasca, devenind mult mai calda decat in mod normal la aceasta data, in cea mai mare parte a tarii, dar mai ales in sud-vest si sud. Temperaturile maxime se vor incadra intre 2 grade in nordul Moldovei si 13…14 grade in sudul Olteniei si al Munteniei. …

- Temperaturile maxime se vor incadra intre 2 grade in nordul Moldovei si 13...14 grade in sudul Olteniei si al Munteniei. In Banat, Crisana, Transilvania si Maramures, temporar vor fi precipitatii mai ales sub forma de ploaie. In aceste regiuni cantitatile de apa acumulate pe tot parcursul intervalului…

- Iarna bate la usa. Vremea se va raci in majoritatea regiunilor, incepand de marti, iar temperaturile nu vor mai depasi 7-8 grade. La munte sunt asteptate ninsori. Meteorologii anunta ca vremea se indreapta la sfarsitul saptamanii. Luni, 29 noiembrie, conform Administratiei Nationale de meteorologie…