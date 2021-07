Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, vremea se va mentine caniculara in vestul si sudul tarii si local in rest, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. Temperaturile maxime se vor situa intre 28...29 de grade in nord si in jurul a 39 de grade in Oltenia si sud-vestul Munteniei. Cerul va fi variabil, insa dupa-amiaza…

- Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 28 si 36 de grade. Cerul va fi mai mult senin, cu unele innorari in regiunile intracarpatice si la munte, unde pe arii restranse vor fi averse, descarcari electrice si conditii de grindina si vijelii. Vantul va sufla slab si moderat, temporar cu intensificari…

- Astazi, vremea va deveni calduroasa dupa-amiaza in vestul, sudul si, pe alocuri, in centrul tarii, unde si disconfortul termic se va accentua. Cerul va fi variabil, cu unele innorari dupa-amiaza la munte, iar spre seara si in vest si nord-vest, unde izolat vor fi ploi de scurta durata si descarcari…

- Astazi, instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata in cea mai mare parte a tarii si se va manifesta prin innorari, averse torentiale, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si pe alocuri vijelii si grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare,…

- Astazi, in vest si nord-vest, iar din a doua parte a zilei local si in nordul teritoriului si pe arii mai restranse in centru si la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata care se va manifesta prin innorari, intensificari ale vantului, vijelii, frecvente descarcari electrice, averse…

- Astazi, vremea va fi in general instabila si va deveni racoroasa in toata tara. Cerul va avea innorari temporar accentuate si vor fi perioade cu averse si descarcari electrice, la deal si la munte si local in rest. Ploile vor avea si caracter torential, iar in intervale scurte de timp sau prin acumulare,…

- Astazi, vremea va fi calda pentru aceasta perioada in cea mai mare parte a tarii, dar va deveni treptat instabila. Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate, averse si descarcari electrice in sud-vest, centru, nord-est, pe arii mai restranse restranse in nord-vest si sud si izolat in rest.…