Vremea 3 iulie: caniculă, dar şi vijelii Duminica, 3 iulie 2022, vremea ramane caniculara in zonele de campie, iar calduroasa in restul țarii. Totusi, in mai multe regiuni ale țarii este anunțat un cod galben de vijelii, intensificari ale vantului și averse cu caracter torențial. Asadar, ANM a emis o prognoza meteo pentru duminica, 3 iulie 2022. Vremea se menține caniculara in ... The post Vremea 3 iulie: canicula, dar si vijelii appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis sambata un cod portocaliu de ploi si vijelii, valabil de la ora 12.00 la ora 22.00, in cea mai mare parte a tarii. De asemenea, un cod galben de canicula este valabil in acest weekend pentru judetele din est, sud si partial vestul tarii. COD PORTOCALIU de furtuna Astfel, in intervalul…

- Vremea se incalzește considerabil in aceasta saptamana, in toate zonele țarii. Cel mai cald va fi miercuri, joi și vineri, in vestul țarii sunt anunțate maxime de 37 de grade Celsius, care se vor... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Vremea vine cu schimbari de-a dreptul neașteptate. Așadar, vremea caniculara se transforma radical. In acest sens, Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis in urma cu scurt timp o atenționare. Alerta vizeaza 9 județe din țara noastra. Iata in ce zone s-a emis cod galben de ploi și vijelii.

- Meteorologii anunta vijelii in cea mai mare parte a tarii de vineri de la ora 11S00, pana sambata dimineata, la ora 6:00, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Meteorologii au anunțat joi, 16 iunie, instabilitate atmosferica in nord-vestul tarii si in zona Muntilor Apuseni, fiind emis cod galben pentru opt judete. De vineri dimineata pana sambata, instabilitatea va cuprinde treptat intreaga tara. Potrivit ANM, in intervalul 17 iunie, ora 03.00 – 17 iunie,…

- Ziua de vineri vine cu o vreme in general destul de calda, dar și cu instabilitate atmosferica in mai multe zone ale țarii. Vor aparea precipitații, astfel ca va fi nevoie de umbrele sau pelerine de ploaie. Așadar, vineri vremea va fi in general instabila. In sudul și estul țarii innorarile vor fi temporar…

- Meteorologii au emis vineri, 13 mai, o avertizare Cod galben de ploi, insoțite de descarcari electrice și vijelii pentru jumatatea nordica a țarii. Instabilitatea atmosferica va fi prezenta și in restul regiunilor, pe arii restranse. Sambata, va ploua semnificativ și in sub, sud-est și la munte, potrivit…

- 11 judete din vestul si nord-vestul tarii se afla sub cod galben de instabilitate atmosferica si vijelii in intervalul 24 aprilie, ora 16 – 25 aprilie, ora 3. „Seara si la inceputul noptii in Banat, Crisana si Maramures, apoi in vestul si nordul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferica…