Vremea 3 februarie - Fenomene extreme, rafale puternice și ninsori - Care sunt zonele vizate Astazi, in centrul tarii innorarile vor persista in cea mai mare parte a zilei, iar in rest cerul va fi temporar noros. Se vor semnala precipitatii slabe predominant sub forma de ninsoare in centrul si nordul teritoriului. In celelalte regiuni doar izolat vor fi fulguieli sau lapovita, iar in sud, mai ales dupa-amiaza si seara sunt posibile precipitatii sub forma de ploaie. Vantul va prezenta intensificari pe parcursul zilei in Moldova și sudul Olteniei cu viteze de 45...55 km/h si doar pe arii restranse in celelalte regiuni. Temperaturile maxime se vor incadra intre -2 si 10 grade. Pe arii restranse… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

