Vremea 27 martie - Temperaturi scăzute, din nou Vremea 27 martie. Astazi procesul de incalzire a vremii va continua, astfel ca maximele termice vor fi cuprinse intre 9 si 19 grade, cu cele mai scazute valori in estul Transilvaniei si pe litoral. Cerul va fi variabil in regiunile sudice si mai mult senin in rest.Vremea 27 martie. Vantul va avea intensificari in estul si sud-estul tarii, cu viteze la rafala de 50...60 km/h in estul si nord-estul Munteniei si pe litoral. In restul regiunilor, intensificari ale vantului se vor semnala trecator. Dimineata, izolat vor fi conditii de ceata, iar in nord si in depresiuni, de bruma.** Vremea 27 martie.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

