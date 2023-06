Vremea 27 iunie, la extreme - Ce se întâmplă pe litoral cu temperaturile Astazi vremea va fi calda in zonele de campie și podiș, in timp ce in restul zonelor va fi apropiata de normalul termic al perioadei. In aceste condiții, temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 25 și 32 de grade. Cerul o sa fie mai mult variabil, dar dupa-amiaza și seara, vor fi innorari temporar accentuate, averse și descarcari electrice in Maramureș, nordul Moldovei, local la munte, in Crișana, Transilvania și doar izolat in rest. Noaptea ploile vor fi concentrate in jumatatea de nord a țarii, cand se vor strange cantitați importante de apa, local de peste 15...20 l/mp, iar izolat de peste… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

