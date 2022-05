Vremea, 24 mai. Cum vor fi, marți, temperaturile. Unde va ploua A doua zi a saptamanii vine cu vești cat se poate de placute despre temperaturi, dar și cu ceva averse, in unele zone din țara. Vremea se va incalzi ușor in majoritatea zonelor. Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate și perioade cu averse și descarcari electrice, local in vest și sud-vest, dar și, […] The post Vremea, 24 mai. Cum vor fi, marți, temperaturile. Unde va ploua first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

