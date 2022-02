Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, temperaturile maxime se vor incadra in general intre 8 si 17 grade The post Astazi, temperaturile maxime se vor incadra in general intre 8 si 17 grade first appeared on Partener TV .

- VREMEA in ALBA pana duminica: Ploi și ninsori, dar se incalzește. Prognoza meteo de weekend, 4-6 februarie Temperaturile mai urca ușor in acest weekend in județul Alba. Sunt anunțate maxime de pana la 7 grade, insa nopțile vor fi in continuare cu minime sub zero grade. Sunt anunțate cateva averse, sambata:…

- Astazi, temperaturile maxime vor fi cuprinse intre -1 si 9 grade, in zona montana dambovițeana este COD GALBEN de vant The post Astazi, temperaturile maxime vor fi cuprinse intre -1 si 9 grade first appeared on Partener TV .

- MIERCURI, 12 IANUARIE 2022, vremea deosebit de rece, temperaturile maxime se vor incadra intre -8 si 1 grad The post MIERCURI, 12 IANUARIE 2022, vremea deosebit de rece, temperaturile maxime se vor incadra intre -8 si 1 grad first appeared on Partener TV .

- Marți, 21 decembrie, temperaturile maxime se vor incadra intre -6 si 6 grade, valorile termice se vor situa sub cele specifice datei The post Marți, 21 decembrie, temperaturile maxime se vor incadra intre -6 si 6 grade first appeared on Partener TV .

- Vremea 20 decembrie,temperaturile maxime se vor incadra intre -2 si 10 grade, cerul va fi mai mult noros in jumatatea de nord a tarii si va prezenta innorari The post Vremea 20 decembrie,temperaturile maxime se vor incadra intre -2 si 10 grade first appeared on Partener TV .

- VREMEA in ALBA pana duminica: Cateva ploi și, la munte, ninsori. Prognoza meteo de weekend, 10-12 decembrie Urmeaza trei zile cu ploi și, la munte, ninsori, in județul Alba. Temperaturile maxime vor fi de 4-6 grade Celsius. Valorile minime vor fi preponderent negative. La munte, sunt anunțate maxime…

- MIERCURI, 8 DECEMBRIE,temperaturile maxime se vor incadra intre -3 si 10 grade, iar cele minime in general intre -7 si 1 grad The post MIERCURI, 8 DECEMBRIE,temperaturile maxime se vor incadra intre -3 si 10 grade, iar cele minime in general intre -7 si 1 grad first appeared on Partener TV .