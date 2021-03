Vremea 23 martie - Temperaturi scăzute, în continuare - Iarna nu se lasă dusă Astazi, vremea se va mentine deosebit de rece in cea mai mare parte a tarii. Cerul va avea innorari si, temporar, vor fi precipitatii predominant sub forma de ninsoare si lapovita pe arii extinse in Maramures, Moldova si Transilvania, mixte local in Oltenia si mai ales ploi, pe alocuri in Muntenia si Dobrogea si izolat in Crisana si, posibil, in Banat. Vantul va avea intensificari in majoritatea regiunilor, dar mai ales in est si la munte, unde vor fi rafale in general de 55...65 km/h, spulberand zapada. Temperaturile maxime se vor incadra intre 2 grade in estul Transilvaniei si 10 grade in Banat… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi vremea va fi in general inchisa si se vor semnala precipitatii in sudul, centrul si estul tarii si pe arii mai restranse in rest. Vor fi ploi (ce vor avea caracter de aversa in Muntenia si Dobrogea, unde, trecator, se vor semnala descarcari electrice), cu tendinta de transformare, mai ales spre…

- Prima atenționare, de ploi insemnate cantitativ și ninsori in zona inalta de munte, vizeaza Banat, Crișana, Maramureș și local in nordul și vestul Transilvaniei și se va manifesta in intervalul 14 martie, ora 16:00 - 15 martie, ora 14:00. Romania, in stare de alerta. Din aceasta seara nu se mai…

- Prima atenționare, de ploi insemnate cantitativ și ninsori in zona inalta de munte, vizeaza Banat, Crișana, Maramureș și local in nordul și vestul Transilvaniei și se va manifesta in intervalul 14 martie, ora 16:00 - 15 martie, ora 14:00,A doua atenționare, in vigoare in intervalul 15 martie, ora 14:00…

- Conform Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM), vremea se va ameliora in privinta precipitatiilor in jumatatea sudica a tarii, dar va fi mai rece decat normal, in special dimineata si noaptea, in majoritatea regiunilor. Ploile si ninsorile se muta in jumatatea de nord-vest a tarii. Vineri, vremea…

- Meteorologii au emis, astazi, o avertizare tip Cod portocaliu de vant puternic, in intervalul 11 februarie, ora 18:00 - 12 februarie, ora 18:00. In intervalul menționat, in Munții Banatului, in Carpații Meridionali și de Curbura, la altitudini de peste 1500 m vantul va avea intensificari susținute,…

- Vremea se va raci brusc si accentuat in toata țara, a aratat Elena Mateescu, director ANM , la Antena 3. Incepand din dimineata zilei de joi (11 februarie) in vestul si nord-vestul tarii vor fi ploi si pe arii extinse depuneri de polei. Treptat, ploile se vor transforma in lapovita si ninsoare iar vantul…

- Astazi vremea se va mentine in general inchisa. Vor fi precipiatii sub forma de ninsoare la munte, la altitudini de peste 1500 m, si in jumatatea de nord a Moldovei, mixte in Crisana, Maramures, estul Transilvaniei si mai ales ploi in celelalte regiuni, cu precadere in cele sud-estice. La inceputul…

- In jumatatea de nord a Moldovei si in zona de munte, mai ales la altitudini mai mari de 1400 m, va ninge si se va depune strat nou de zapada, in Maramures, nordul Crisanei si al Transilvaniei vor predomina ninsorile, in Banat vor fi precipitatii mixte, iar in celelalte regiuni vor fi mai ales ploi.…