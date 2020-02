Pentru ziua de sambata se anunța temperaturi mai ridicate decat normalul perioadei, cu vreme destul de buna și cu cațiva stropi de ploaie in ținuturile estice și fulguieli trecatoare in zonele de munte. Vantul se va intensifica spre seara in masivele nordice.Pentru ziua de duminica avem vreme schimbatoare și vant accentuat in toata zona monana. In noaptea care vine, vantul se intensifica in jumatatea nordica a țarii, unde sunt anunțate alte ploi, dar și lapovița pe la munte.Apoi, ziua de luni aduce vant intens in mare parte din țara, dar și rafale puternice pe crestele Carpaților, in est și in…