- Vremea se va raci semnificativ in Bucuresti pe parcursul zilei de vineri, temporar va ploua, iar spre seara si noaptea vor fi conditii de lapovita, arata prognoza pentru Capitala publicata de Administratia...

- Toata țara se afla pana sambata, la ora 10.00, sub informare meteo de ploi insemnate cantitativ și racire a vremii. La munte, meteorologii se așteapta sa apara lapovița, iar la altitudini mari vor fi semnalate ninsori. Vremea rea va afecta in special estul țarii. "Temporar va ploua indeosebi…

- Vremea se mentine calda in Bucuresti in urmatoarele trei zile, cu maxime cuprinse intre 17 si 22 de grade Celsius si, din din a doua parte a zilei de joi, vor aparea ploi slabe, se arata in prognoza publicata, marti, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), potrivit Agerpres. Conform estimarilor,…

- Vremea va fi rece și inchisa in toata Romania. Sunt așteptate temperaturi de pana la -8 grade in depresiunea din estul Transilvaniei și zapada de aproximativ 10 centimetri, mai ales in Carpații Meridionali. Afla cum va fi vremea in București. Meteo 31 octombrie 2019.

- Vremea se va raci simțitor in urmatoarele zile, in toata țara. Meteorologii au emis o atenționare meteorologica, prin care avertizeaza populația ca vremea va fi deosebit de rece, de marți, 29 octombrie, de la ora 14.00, pana vineri, 1 noiembrie, in jurul orei 10.00. La munte vor fi ninsori și precipitații…

- Prognoza in București, marți, 22 octombrie. Locuitorii Capitalei au parte de o zi extraordinar de placuta, iar maxima va fi de 24 de grade. Temperatura minima va fi de 9 grade Celsius și se va inregistra noaptea.

- Meteorologii au emis o avertizare de vreme rece in toata țara, incepand de duminica ora 12:00, pana marți 8 octombrie, ora 10.00. Vor fi ninsori la munte și precipitații mixte in zonele subcarpatice. Potrivit ANM, in intervalul menționat vremea va fi deosebit de rece și se vor semnala precipitații in…

- Potrivit Mediafax, meteorologii avertizeaza ca pana marti dimineata, vremea va fi deosebit de rece si se vor semnala precipitatii in majoritatea regiunilor. La munte, mai ales in Carpatii Orientali si Meridionali, acestea vor fi predominant sub forma de ninsoare, in zona montana inalta se va depune…