Vremea 22 iunie - Se schimbă vremea radical - Cum vor evolua temperaturile Astazi, vremea va deveni calduroasa in majoritatea zonelor, caniculara in Banat si Crisana. Disconfortul termic va fi in crestere, iar indicele temperatura umezeala (ITU) va atinge si depasi usor pragul critic de 80 de unitati in vestul si sud-vestul tarii si izolat in rest. Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate dupa-amiaza si seara cand se vor semnala averse si descarcari electrice local in zonele montane si in sud-estul tarii si pe arii mai restranse in rest. Ploile vor avea si caracter torential, iar pe alocuri vor fi cantitati de apa insemnate, vijelii si grindina. Temperaturile… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, gradul de instabilitate atmosferica va fi accentuat si se va manifesta prin innorari si perioade in care se vor semnala averse torentiale, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, si pe arii restranse vijelii si grindina. Astfel de fenomene vor fi mai frecvente…

- Astazi, vremea se va mentine in general instabila. Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate, mai ales dupa-amiaza si seara, cand se vor semnala averse si descarcari electrice in zonele de deal si munte, local in sud, centru, est si nord-est si doar pe arii restranse in rest. Ploile vor…

- Astazi, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, iar valorile termice se vor situa in jurul mediilor multianuale specifice datei, exceptand regiunile intracarpatice, unde vor fi mai ridicate decat acestea. Cerul va fi variabil si, mai ales dupa-amiaza si seara, vor fi innorari accentuate,…

- Sambata, vremea va deveni in general instabila, iar regimul termic va fi caracterizat de valori in jurul celor normale datei. Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate dupa-amiaza si seara cand vor fi perioade cu averse si descarcari electrice local in nord si pe arii restranse in rest.…

- Astazi, vremea va fi in general instabila si va deveni racoroasa in toata tara. Cerul va avea innorari temporar accentuate si vor fi perioade cu averse si descarcari electrice, la deal si la munte si local in rest. Ploile vor avea si caracter torential, iar in intervale scurte de timp sau prin acumulare,…

- Astazi, cerul va avea innorari tempoar accentuate si vor fi perioade cu averse, posibil insotite de descarcari electrice la munte, local in nord-vest, nord si in centru, si pe arii mai restranse in rest. Ploile vor avea si caracter torential, iar pe suprafete mici cantitatile de apa inregistrate, in…

- Pana in aceasta seara, ramane in vigoare o informare meteorologica, conform careia vor fi perioade in care instabilitatea atmosferica va fi accentuata și se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii și, izolat,…

- Astazi, vremea va continua sa se incalzeasca, dar va fi si in general instabila. Local, indeosebi din orele amiezii in jumatatea de nord a tarii, iar pe spatii mici, spre seara, si in regiunile sudice, vor fi innorari temporar accentuate si perioade in care se vor semnala averse, frecvente descarcari…