Vremea 22 iulie - Al treilea val de caniculă lovește România din plin Vremea din data de 22 iulie va fi calduroasa și uscata in cea mai mare parte a țarii, cu temperaturi maxime cuprinse intre 28 și 38 de grade Celsius. Cerul va fi senin, cu doar cațiva nori inalti. Vantul va sufla slab pana la moderat, cu unele intensificari in sud-est. Presiunea atmosferica va fi in scadere. Nu se așteapta precipitații, cu excepția unor ploi de scurta durata in zonele montane.Vom avea parte de o vreme foarte calduroasa in majoritatea zonelor, cu temperaturi caniculare in sud-vest, sud și sud-est, unde se va simți cel mai mult caldura. In aceste zone, indicele de confort termic… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza meteo saptamana 17.07.2023 – 24.07.2023Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, in cea mai mare parte a țarii, dar cu o abatere termica pozitiva mai accentuata in regiunile sudice.Regimul pluviometric va fi local excedentar in regiunile nord-vestice,…

- Saptamana 10.07.2023 – 17.07.2023Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei, dar cu o abatere termica pozitiva ușor mai accentuata in regiunile sudice.Cu excepția nord-vestului extrem al țarii unde regimul pluviometric va fi local…

- Temperaturile medii ale lunii iulie se vor situa peste cele specifice acestei perioade, transmite Administrația Naționala de Meteorologie. Prognoza meteo pentru perioada 3-10 iulie Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana in majoritatea regiunilor, dar cu…

- Saptamana 19.06.2023 – 26.06.2023Valorile termice se vor situa in jurul celor specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei.Regimul pluviometric va fi excedentar in regiunile intracarpatice, precum și in cele estice și sud-estice, iar in rest va fi in general apropiat de cel normal…

- Potrivit prognozei ANM, vremea va fi calda cu temperaturi potrivite și peste medie, dar și multe ploi, in special in primele doua aptamani dupa Rusalii.In prima parte a intervalului, fenomenele extreme vor continua, temperaturile vor fi puțin mai scazute decat cele normale pentru aceasta perioada, iar…

- Ciclonul mediteranean care a lovit Romania face ravagii. Furtunile violente și ploile torențiale au maturat țara. Meteorologii anunța vreme rea toata saptamana, dar și temperaturi ușor scazute. Instabilitatea atmosferica va fi accentuata in majoritatea zonelor, la sfarșitul primaverii. Luni, 29 mai,…

- Temperaturile medii inregistrate vor fi mai mari decat cele normale in urmatoarele doua saptamani, se arata in prognoza pentru perioada 29 mai-26 iunie, publicata de Administrația Naționala de Meteorologie. Saptamana 29.05.2023 – 05.06.2023 Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decat cele specifice…

- Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani. Meteorologii estimeaza ca, in urmatoare doua saptamani, temperaturile vor fi ușor mai scazute fața de cele normale sau normale, apoi se va incalzi. In prima saptamana din iunie, va ploua mult in partea…