Vremea 22 decembrie - Ninsoare și ger - Ce zone sunt vizate Astazi, vremea va fi rece, geroasa dimineata, local in nord si centru si pe spatii mici in restul teritoriului. Temperaturile maxime se vor incadra, in general, intre -4 si 3 grade. Cerul va fi variabil si doar pe arii restranse vor fi fulguieli la munte si in regiunile nordice si centrale. Vantul va sufla slab si moderat, cu usoare intensificari pe crestele montane si in nord-est. In zonele joase vor fi conditii de ceata.***In Bucuresti, vremea va fi mai rece decat in mod normal la aceasta data, indeosebi dimineata. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab pana la moderat. Temperatura maxima… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

