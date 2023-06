Vremea 19 iunie - Cod galben de instabilitate atmosferică - Unde lovesc furtunile Astazi in majoritatea regiunilor, vremea va fi caracterizata de averse insoțite de descarcari electrice. In acest sens, avem in vigoare pana la ora 10 un cod galben de instabilitate atmosferica pentru Moldova, Muntenia, jumatatea de est a Transilvaniei, sudul Dobrogei, precum și pentru Carpații Orientali și Meridionali. In intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitațile de apa vor fi de 20...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp. Pe arii restranse va cadea și grindina. Astazi in restul teritoriului cerul va fi variabil, iar ploile vor mai cadea pe spații restranse, mai ales in zona… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Vreme instabila in acest weekend. Meteorologii de la ANM anunța temperaturi ceva mai scazute, ploi torențiale, dar și acumulari consistente de apa. Conform prognozei meteo ANM, in cursul zilei de sambata, vremea va fi in general instabila in regiunile intracarpatice și la munte, unde mai ales in a doua…

- Astazi se mai incalzește in majoritatea zonelor țarii, iar valorile termice vor fi apropiate de normalul climatologic al perioadei. Prin vestul și nordul țarii vor fi momente in care cerul va fi noros, iar pe parcursul zilei și in primele ore ale nopții vor fi perioade in care local va ploua. Ploile…

- Vor fi averse, insoțite și de descarcari electrice, local in zonele de deal și de munte, in Oltenia, Transilvania și pe arii mai restranse in Banat, Maramureș și posibil in Muntenia. Vantul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificari pe litoral și in sudul Banatului, iar de scurta durata și in…

- Vor fi averse, insoțite și de descarcari electrice, local in zonele de deal și de munte, in Oltenia, Transilvania și pe arii mai restranse in Banat, Maramureș și posibil in Muntenia. Vantul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificari pe litoral și in sudul Banatului, iar de scurta durata și in…

- Astazi vremea va fi calda in majoritatea zonelor, dar instabila. Mai ales dupa-amiaza și seara, vor predomina innorarile accentuate și se vor semnala averse ce vor avea și caracter torențial, descarcari electrice și intensificari ale vantului. Atenție… vor fi inclusiv vijelii și caderi de grindina,…

- Astazi vremea se va mentine deosebit de rece pentru aceasta perioada din an. Temporar se vor semnala precipitatii - pe alocuri moderate cantitativ- in regiunile estice si sudice si pe arii restranse in rest.Se vor semnala precipitatii in Dobrogea, Oltenia si Muntenia. Iar in celelalte regiuni precipitatiile…

- Astazi vremea se va mentine deosebit de rece pentru aceasta perioada din an. Temporar se vor semnala precipitatii - pe alocuri moderate cantitativ- in regiunile estice si sudice si pe arii restranse in rest.Se vor semnala precipitatii in Dobrogea, Oltenia si Muntenia. Iar in celelalte regiuni precipitatiile…

- Vremea va fi calda astazi pentru aceasta perioada in toate regiunile. Instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata indeosebi in jumatatea estica a țarii, unde vor fi innorari, averse și descarcari electrice, pe arii extinse in Dobrogea, local in Muntenia și Moldova și pe arii restranse in celelalte…