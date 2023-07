Vremea 19 iulie - Valul de căldură lovește fără milă România. Toată țara, sub o cupolă de foc Romania se confrunta cu un val de caldura extrem , care va persista și astazi, 19 iulie, in mai multe regiuni. Meteorologii avertizeaza ca indicele temperatura-umezeala va depași pragul critic de 80 de unitați, ceea ce va genera un disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime vor ajunge pana la 39 de grade in sudul Olteniei, iar minimele nu vor cobori sub 20 de grade.Pe langa canicula, vremea va fi și instabila , cu perioade de vijelii, averse torențiale și descarcari electrice. Fenomenele meteo extreme se vor manifesta mai ales in zonele intracarpatice, montane și submontane, dar și in restul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Daca vrei sa afli cum va fi vremea azi, 13 iulie , in Romania, trebuie sa te pregatești pentru o zi torida, cu temperaturi care vor depași 40 de grade in unele zone și cu instabilitate atmosferica accentuata in a doua parte a zilei. Afla din acest articol care sunt zonele cele mai afectate de canicula…

- Pe arii restranse - in intervale scurte de timp sau prin acumulare - mai ales in nord-vest, centru și in zonele de munte se vor inregistra cantitați de apa de peste 20...25 l/mp. Temperaturile maxime, in scadere fața de ziua precedenta, exceptand regiunile estice și sud-estice unde vor caracteriza inca…

- Astazi deși temperaturile cresc, se vor situa in continuare sub cele specifice perioadei, in cea mai mare parte a țarii. Cerul va fi variabil, iar din a doua parte a zilei va ploua la munte, in nord, centru și posibil prin sud. Vor fi averse, iar izolat se vor semnala descarcari electrice, cantitați…

- Vremea 28 iunie. Astazi vremea se racește, astfel ca valorile termice se vor situa sub normele caracteristice ale perioadei, in cea mai mare parte a țarii. Mai mult decat atat, avem in vigoare și o informare meteorologica de instabilitate atmosferica pana la ora 23:00. Așadar, ploile iși vor face apariția…

- Astazi discutam despre primul val de canicula din aceasta vara, iar in acest sens avem in vigoare și o informare meteorologica valabila pana maine seara. Se anunța, așadar, o vreme calda in toata țara, iar in orele amiezii in vestul și sudul teritoriului … atenție, temperaturile vor ajunge la 35 de…

- Este cod galben de instabilitate atmosferica și ploi moderate cantitativ pana astazi la ora 12:00 pentru sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei, dar și pentru vestul Carpaților Meridionali. Așadar, in aceste zone se vor manifesta averse cu descarcari electrice, iar cantitațile de apa vor fi de 20...25…

- Ciclonul mediteranean care a lovit Romania face ravagii. Furtunile violente și ploile torențiale au maturat țara. Meteorologii anunța vreme rea toata saptamana, dar și temperaturi ușor scazute. Instabilitatea atmosferica va fi accentuata in majoritatea zonelor, la sfarșitul primaverii. Luni, 29 mai,…

- Astazi vremea va fi calda in majoritatea zonelor, dar instabila. Mai ales dupa-amiaza și seara, vor predomina innorarile accentuate și se vor semnala averse ce vor avea și caracter torențial, descarcari electrice și intensificari ale vantului. Atenție… vor fi inclusiv vijelii și caderi de grindina,…