- Meteorologii anunța pentru astazi, 24 februarie, cer noros pe intreg teritoriul țarii. Maximele zilei vor ajunge la +10 grade. Noaptea mercurul va cobori pana la -3 grade. In urmatoarele zile, vremea se menține la fel.

- Astazi valorile termice se vor situa peste cele normle pentru mijlocul lui februarie in cea mai mare parte a tarii. Astfel, maximele se vor incadra intre 3 si 13 grade. Dimineața se va forma ceata asociata cu depunere de chiciura in nord-vestul si centrul țarii. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele…

- Este avertizare meteo de vreme severa, cu ger pana sambata si minime de -25 de grade in 13 judete din tara. In weekend insa, vremea se incalzeste, vom avea 10-12 grade."Ne așteptam ca urmatoarele zile sa aduca temperaturi foarte scazute. Pana sambata, indeosebi in Transilvania, Maramureș și Moldova,…

- Din pacate, meteorologii spun ca frigul va continua și in zilele urmatoare. Oana Paduraru, meteorolog ANM, a informat, intr-o intervenție la Realitatea PLUS despre evoluția vremii in urmatoarele zile.In dimineața zilei de ieri a fost emisa o atenționare meteorologica cod galben pentru vreme deosebit…

- VREMEA in ALBA, 6-12 februarie: o saptamana de GER. Cat de scazute vor fi temperaturile. Prognoza pe zile in localitați din județ Vremea in Alba, 6-12 februarie: Va fi foarte frig saptamana viitoare in județul Alba. Minimele vor cobori pana la -12 grade in zonele joase și pana la -14 grade Celsius la…

- Meteorologii anunța pentru astazi cer noros pe intreg teritoriul țarii. Maximele zilei va ajunge la +3 grade. Noaptea mercurul va cobori pana la -5 grade. In urmatoarele zile, vremea se menține la fel.

- Vremea neobisnuit de calda a luat prin surprindere locuitorii partilor din sudul Romaniei. La Constanta, la ora 09.00, termometrele aratau 14 grade Celsius, iar la ora pranzului, in diverse parti se anunta ca temperatura aerului va trece de 20 de grade.Ar fi una dintre cele mai calduroase zile de ianuarie…

- Vremea va continua sa fie inchisa și se vor semna ploi slabe, dar de marți situația se schimba. De pe o zi pe alta, se incalzește semnificativ. Temperaturile neobișnuite sunt aduse de un val de aer tropical. “De marți pana joi inclusiv, așteptam maxime mai apropiate de ce ar trebui sa avem la inceputul…