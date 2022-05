Vremea, 18 mai. Temperaturile scad simțitor în Capitală/Zonele care se vor afla sub COD GALBEN de vânt Temperaturile scad semnificativ in a treia zi a saptamanii, in majoritatea zonelor țarii, inclusiv in București. Iar vantul va avea intensificari puternice in cateva regiuni, indeosebi la munte, in zona inalta. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare. Pe timpul zilei, vor fi averse, local in Muntenia, Oltenia, in Dobrogea și izolat in Moldova. La […] The post Vremea, 18 mai. Temperaturile scad simțitor in Capitala/Zonele care se vor afla sub COD GALBEN de vant first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi vremea se va raci fata de ieri, mai accentuat in vest, sud-vest si centru. Temperaturile maxime se vor incadra intre 10 si 20 de grade, cu cele mai ridicate valori in Moldova si nord-estul Munteniei. Cerul va avea innorari si va ploua temporar in Banat, Crisana, Oltenia, local in Muntenia. Vantul…

- Astazi vremea va fi mai calda decat in mod normal la aceasta data, desi valorile termice vor fi in scadere fata de ieri in cea mai mare parte a tarii. Temperaturile maxime se vor incadra intre 13 si 24 de grade, cu cele mai ridicate valori in Baragan. Cerul va avea innorari temporare in regiunile estice…

- Luna martie a debutat cu temperaturi extrem de scazute, insa iata ca finalul ei vine cu un val fierbinte. Temperaturile se apropie de 20 de grade astazi, anunța ANM. Potrivit prognozei meteo actualizate de ANM, in Dobrogea și cu Baragan se anunța o zi foarte placuta, cu cer senin și temperaturi in creștere.…

- Vremea va fi rece pentru inceputul lunii martie in cea mai mare parte a tarii, dar mai ales in est si sud-est. Temperaturile maxime se vor incadra in general intre -2 si 7 grade, cu cele mai scazute valori in Moldova. Cerul va fi mai mult noros si temporar vor fi precipitatii local in regiunile extracarpatice…

- Marti, 1 martie, in prima zi de primavara, in tara, vremea va fi rece in majoritatea regiunilor, dar mai ales in cele din jumatatea de est. Cerul va fi mai mult noros.Temporar vor fi precipitatii sub forma de ninsoare in Moldova, local la munte, in Transilvania si pe arii restranse in Maramures, mai…

- Vremea va fi inchisa si se va raci, mai accentuat in regiunile estice si sud-estice. Temperaturile maxime se vor incadra intre -1 si 8 grade. Temporar vor fi precipitatii sub forma de ninsoare in Muntenia, Dobrogea, local in Moldova si Transilvania si mixte in Oltenia și Banat. In sud-est cantitatile…

- Astazi, vremea se va raci accentuat in sud, sud-est si in centru, insa in cea mai mare parte a tarii valorile termice se vor situa usor peste mediile multianuale ale perioadei. Vor fi precipitatii slabe, mai ales ploi, pe arii relativ extinse in Oltenia, Muntenia si sudul Moldovei si local in Banat…

- Vremea se menține mai calda decat normalul perioadei, in mare parte din țara. Vantul va sufla mai puternic in unele zone, indeosebi in cele montane. Cerul va avea innorari, pe parcursul zilei in jumatatea nordica a țarii, unde se vor semnala precipitații predominant sub forma de ploaie. Temperaturile…