Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta ca, incepand de joi seara, in Maramures, Crisana, in cea mai mare parte a Transilvania, in Banat si Moldova, vor fi ploi, insotite si de descarcari electrice. Vineri, ploile se vor semnala in special in regiunile sud-estice. Vantul va avea intensificari, in special in cursul zilei…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare de ploi, instabilitate atmosferica și intensificari ale vantului, valabila in orele urmatoare. In intervalul 01 aprilie, ora 21:00 – 02 aprilie, ora 21:00, vor fi ploi mai ales sub forma de aversa, insoțite și de descarcari electrice, in noaptea…

- Informarea emisa deocamdata este valabila doar pana vineri, la ora 21.00. "In intervalul menționat, vor fi ploi mai ales sub forma de aversa, insoțite și de descarcari electrice, in noaptea de joi spre vineri (01/02 aprilie) și in prima parte a zilei de vineri (02 aprilie) in Maramureș, Crișana, cea…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o informare de ploi, instabilitate atmosferica si intensificari ale vantului, valabila pana vineri seara in cea mai mare parte din tara, informeaza Agerpres. Conform prognozei de specialitate, in intervalul 1 aprilie, ora 21:00 - 2 aprilie,…

- Astazi, vremea se va mentine deosebit de rece in cea mai mare parte a tarii. Cerul va avea innorari si, temporar, vor fi precipitatii predominant sub forma de ninsoare si lapovita pe arii extinse in Maramures, Moldova si Transilvania, mixte local in Oltenia si mai ales ploi, pe alocuri in Muntenia si…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de ploi și ninsori valabila de duminica pana luni in partea de Vest a țarii, iar de luni pana miercuri in aproape intreaga țara. Potrivit ANM, de duminica, de la ora 16.00, pana luni, la ora 14.00, in Banat, Crișana, Maramureș și local in nordul…

- Vremea se va incalzi in cursul acestei saptamani, la nivelul intregii tari, insa spre finalul lunii februarie valorile termice vor scadea din nou iar probabilitatea pentru aparitia precipitatiilor va creste, reiese din prognoza de specialitate, valabila pentru perioada 22 februarie - 7 martie, publicata…

- Vremea se va incalzi in cursul acestei saptamani, la nivelul intregii tari, insa spre finalul lunii februarie valorile termice vor scadea din nou iar probabilitatea pentru aparitia precipitatiilor va creste, reiese din prognoza de specialitate, valabila pentru perioada 22 februarie - 7 martie, publicata…