Vremea 18 august - Se schimbă temperaturile - Se răcește în toată țara Astazi, valorile termice vor scadea in toata tara, vremea devenind racoroasa in vest, nord si centru si doar pe spatii mici, in sud-est, se va mai resimti disconfort termic, astfel temperaturile maximele se vor incadra, in general, intre 21 si 32 de grade. In regiunile sudice, estice si partial in cele centrale gradul de instabilitate atmosferica va fi accentuat. Vor fi perioade cu frecvente descarcari electrice, averse si pe alocuri grindina si vijelii in Muntenia, local in Moldova, Oltenia, Transilvania si la munte. Ploile vor avea caracter torential si local se vor inregistra cantitati de apa… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

