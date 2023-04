Vremea 18 aprilie - Ploi abundente în toată țara - Regiunile unde vor fi ploi și ninsori Astazi vremea va fi in general inchisa, iar in sud-vestul și centrul țarii ploile vor avea si caracter de aversa, insotite de descarcari electrice, unde cantitatile de apa vor depasi 15 l/mp.Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța ca vremea continua sa fie inchisa in toate regiunile țarii. Maximele se vor situa in jurul valorilor de 15-17 grade Celsius, iar minimele vor fi peste mediile climatologice specifice datei și se vor situa intre 5 și 7 grade Celsius.Ploile vor avea caracter de aversa, izolat vor fi insotite de descarcari electrice, iar mai ales in Muntenia si Dobrogea in… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

