Vremea 17 aprilie - Vreme instabilă cu averse și descărcări electrice - Unde vom avea condiții de lapoviță și ninsoare Astazi vremea va fi in general instabila și vor fi perioade cu innorari accentuate, averse si descarcari electrice in majoritatea zonelor. In jumatatea de sud-vest cantitatile de apa vor depași 20 l/mp, iar vantul va sufla slab si moderat, local cu unele intensificari in sudul si centrul țarii, cu viteze la rafala de peste 40 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse in general intre 9 si 19 grade.***In București se vor semnala averse, posibil insotite de descarcari electrice. Temperatura maxima, usor mai scazuta decat in mod obisnuit la aceasta data, se va situa in jurul valorii de 15 grade.***La… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi vremea va deveni mai calda decat in mod normal la aceasta data, exceptand regiunile sud-vestice, unde valorile termice vor fi in scadere fata de ieri. Cerul va fi variabil, cu averse si descarcari electrice, in prima parte a zilei in Banat, Crisana, Oltenia, dar si in sud-vestul Transilvaniei,…

- Astazi in jumatatea de nordica vremea se va raci, se vor semnala ploi in centrul si sud-vestul tarii, iar spre seara vantul va avea intensificari in vestul si nord-estul teritoriului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse in general intre 7 si 16 grade.***In București cerul va fi temporar noros, mai…

- Vremea va fi calda astazi pentru aceasta perioada in toate regiunile. Instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata indeosebi in jumatatea estica a țarii, unde vor fi innorari, averse și descarcari electrice, pe arii extinse in Dobrogea, local in Muntenia și Moldova și pe arii restranse in celelalte…

- Astazi vremea va fi rece dimineata in cea mai mare parte a tarii, cerul va fi variabil, cu innorari in regiunile sudice si sud-estice, unde va mai ploua slab si vor fi posibile fulguieli. Vantul va sufla moderat, cu intensificari in Moldova, Dobrogea si in estul Munteniei, cu viteze de peste 40km/h.…

- Astazi vremea se va raci accentuat, cerul va fi mai mult noros in sudul, centrul si in zona de deal din vestul țarii. Vantul va avea intensificari temporare in partea de vest, cu rafale de peste 50 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 4 grade la Cluj si 10 in sudul țarii.***In București…

- Vremea se va mentine in general frumoasa si se va incalzi. Cerul va fi variabil, iar vantul va avea intensificari la cu rafale de peste 50km/h in est, nord-est si vestul țarii. Temperaturile maxime se vor incadra intre 11 si 20 de grade, cu valori usor mai scazute pe litoral si in Delta Dunarii.***In…

- Astazi valorile termice se vor situa cu mult peste normele perioadei in toate regiunile. Cerul va avea innorari, mai ales din orele amiezii, cand ploile vor avea si caracter de aversa, iar cantitatile de apa vor depasi 20 l/mp, cu o probabilitate mai mare in sud-vestul țarii, unde vor fi si descarcari…

- Astazi valorile termice se vor situa cu mult peste normele perioadei in toate regiunile. Cerul va avea innorari, mai ales din orele amiezii, cand ploile vor avea si caracter de aversa, iar cantitatile de apa vor depasi 20 l/mp, cu o probabilitate mai mare in sud-vestul țarii, unde vor fi si descarcari…