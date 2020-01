Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni dimineata, mai multe atentionari nowcasting cod galben de vreme severa imediata in 24 judete, valabile in orele urmatoare. The post Alerta meteo de vreme severa imediata. Cod galben in Timiș și in alte 23 de judete appeared first on Renasterea banateana…

- Meteorologii au transmis o atentionare de ultim moment de vremea rea, valabila pana la inceputul saptamanii viitoare. Administratia Nationala de Meteorologie a precizat ca incepand de sambata, 4 ianuarie, de la ora 17.00 si pana luni, 6 ianuarie, la ora 22.00 se vor inregistra ninsori, vant putermic,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a prelungit informarea de ploi puternice si lapovita, pana joi. De asemenea, meteorologii au anuntat cod galben de ninsori si viscol pentru zona montana din 17 judete. The post Cod galben de ninsori si viscol in 17 judete. Alerta de vreme severa pana in ziua de…

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat informarea meteo emisa duminica, extinzand alerta de ploi puternice și lapovița pana joi. De asemenea, metereologii anunta cod galben de viscol și zapada pentru zona montana din 17 județe.Incepand de luni, ora 10:30 pana joi la ora 20:00,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi dimineata, mai multe atentionari nowcasting cod galben de ceata densa in sapte judete, valabile in orele urmatoare. The post Alerta de vreme severa imediata. Este cod galben in sapte judete, inclusiv in vestul țarii appeared first on Renasterea banateana…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni dimineata, mai multe atentionari Cod galben de vant puternic, ceata si, respectiv, burnita, ce vizeaza zece judete din Transilvania si Moldova.

- Vremea rea a pus stapanire peste Romania. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteo de ploi puternice, vant și ninsori la munte, valabile pana sambata. 10 județe sunt sub Cod Galben.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica dimineata, mai multe atentionari Cod galben de ceata densa si vizibilitate redusa, valabile in orele urmatoare in Bucuresti si in 17 de...