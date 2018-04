Stiri pe aceeasi tema

- Trei judete din tara se afla in aceasta dimineata sub avertizare cod galben de vant puternic emisa de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Meteorologii au emis cod galben de vant...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni, atentionari nowcasting cod galben de vant puternic valabile in orele urmatoare in 33 de localitati din judetul Caras-Severin. Atentionarea este valabila si pentru 39 de localitati din judetul Timis.Citeste si: Ministrul Justitiei, explicatii…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni dimineata, atentionari cod galben de ceata, valabile in sase judete din Moldova si Dobrogea.Ploi si vant puternic afecteaza judetele Caras-Severin si Timis.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti dimineata, atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic, valabile pe durata urmatoarelor ore, in localitati din judetul Sibiu si in judetul Caras-Severin.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o atentionare nowcasting Cod galben de ceata si precipitatii mixte, valabila in patru judete din Transilvania, in orele urmatoare.

- Meteorologii au emis cod galben de fenomene periculoase in localitatile din judetele Bistrita-Nasaud si Maramures, valabil in urmatoarele ore.Administratia Nationala de Meteorologie a emis o...

- Meteorologii anunta vreme urata pentru in mai multe judete din tara. Sunt asteptate precipitații sub forma de ninsoare, lapovița și ploaie, polei și intensificari ale vantului. De la ora 17.00 intra in vigoare un cod galben de vreme rea. Administratia Nationala de Meteorologie a emis marti un cod galben…

