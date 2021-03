Vremea 15 martie - Cod galben de ninsori și ploi - Revine iarna în forță Astazi vremea va fi in general inchisa si se vor semnala precipitatii in sudul, centrul si estul tarii si pe arii mai restranse in rest. Vor fi ploi (ce vor avea caracter de aversa in Muntenia si Dobrogea, unde, trecator, se vor semnala descarcari electrice), cu tendinta de transformare, mai ales spre seara, in lapovita, in Transilvania, Maramures si zona subcarpatica. Vantul va sufla in general moderat, temporar cu intensificari in vest si sud, dar mai ales la munte, unde ninsoarea va fi viscolita. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 4 si 17 grade, cu cele mai ridicate valori in sudul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, vremea se va ameliora in privinta precipitatiilor in jumatatea sudica a tarii, dar va fi rece pentru aceasta data. Cerul va fi variabil, cu innorari si izolat ninsori slabe la munte, in Transilvania si in nordul Moldovei, iar in primele ore si in Oltenia, vestul Munteniei si sudul Dobrogei.…

- Prima zi de primavara aduce ploi și ninsori. De maine incepe sa se incalzeasca din nou. Meteorologii anunța ca astazi, 1 martie, vor predomina ploile și ninsorile in majoritatea regiunilor, insa, incepand de maine, aria precipitațiilor va fi in retragere, iar temperaturile vor incepe sa creasca. Cerul…

- Cerul va fi mai mult senin, dar in primele ore, in zonele joase de relief, in special din Transilvania, sudul Olteniei si al Moldovei, va fi ceata sau nebulozitate stratiforma. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari la munte, mai ales la altitudini mari. Temperaturile maxime vor fi de 9 grade…

- Astazi, valorile termice vor fi in scadere fata de ziua anterioara, local semnificativa in estul si sud-estul teritoriului. Cerul va fi variabil, dar in majoritatea zonelor joase de relief va fi ceataa, in special la inceputul zilei. Izolat va fi burnita, dimineata conditii de polei, iar spre seara…

- Astazi vremea se va mentine in general inchisa. Vor fi precipiatii sub forma de ninsoare la munte, la altitudini de peste 1500 m, si in jumatatea de nord a Moldovei, mixte in Crisana, Maramures, estul Transilvaniei si mai ales ploi in celelalte regiuni, cu precadere in cele sud-estice. La inceputul…

- In jumatatea de nord a Moldovei si in zona de munte, mai ales la altitudini mai mari de 1400 m, va ninge si se va depune strat nou de zapada, in Maramures, nordul Crisanei si al Transilvaniei vor predomina ninsorile, in Banat vor fi precipitatii mixte, iar in celelalte regiuni vor fi mai ales ploi.…

- Vremea se incalzeste spectaculos in urmatoarele zile. In weekend, se anunta chiar maxime de 14 grade in sud-estul tarii, valori anormale pentru data din calendar. De altfel, in urmatoarele saptamani, meteorologii anunta vreme calda in toate regiunile. Joi, 21 ianuarie, vremea va continua sa se incalzeasca,…

- In celelalte regiuni, innorarile vor fi temporare, iar ninsori slabe se vor semnala mai ales spre seara, pe alocuri in est si sud-est si izolat in rest. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari la munte, indeosebi la altitudini mari, unde ninsoarea va fi viscolita si zapada spulberata, iar…