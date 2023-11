Vremea 13 noiembrie - Temperaturile încep să crească ușor - Episodul de iarnă, pe sfârșit Astazi, valorile diurne vor fi comparabile cu cele din ziua anterioara și se vor situa in jurul celor normale. Cerul va fi variabil, cu innorari și temporar ploi slabe pe arii in general restranse in vest și nord și izolat in centru. La munte, la altitudini mai mari de 1400 m, indeosebi in nordul Carpaților Orientali precipitațiile vor fi sub forma de lapovița și ninsoare. Vantul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse in general intre 7 și 15 grade. La inceputul intervalului, pe arii restranse in centru și izolat in rest va fi ceața. ***In Bucuresti, cerul va fi variabil,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

