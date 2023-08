Stiri pe aceeasi tema

- Cerul va fi variabil, temporar cu innorari si pe arii restranse ploi de scurta durata, dupa-amiaza si seara in zona montana. Vantul va sufla slab si moderat. Temperaturile maxime se vor incadra intre 22 si 30 de grade.

- Vremea va fi apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare in cursul zilei cand local indeosebi in zona de munte se vor semnala averse insotite si de descarcari electrice. Izolat, la munte cantitatile de apa vor depasi 15…20 l/mp. Vantul va sufla slab la moderat.…

- Vremea va fi calda. Cerul va fi variabil, cu unele innorari temporare in cursul zilei cand local la munte si pe arii restranse in rest se vor semnala averse insotite si de descarcari electrice. Izolat la munte cantitatile de apa pot depasi 15 l/mp. Vantul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime…

- Astazi deși temperaturile cresc, se vor situa in continuare sub cele specifice perioadei, in cea mai mare parte a țarii. Cerul va fi variabil, iar din a doua parte a zilei va ploua la munte, in nord, centru și posibil prin sud. Vor fi averse, iar izolat se vor semnala descarcari electrice, cantitați…

- Vremea va fi apropiata de normalul termic al perioadei si in general instabila. Cerul va fi temporar noros si pe arii relativ extinse se vor semnala averse insotite si de descarcari electrice. Izolat la munte cantitatile de apa vor depasi 15…20 l/mp. Vantul va sufla slab la moderat, cu intensificari…

- Ne așteptam, așadar, la innorari temporar accentuate local in Crișana, Transilvania, precum și in zona de munte, mai ales dupa-amiaza și seara cand vor fi averse ce vor avea și caracter torențial, descarcari electrice, vant puternic și din nou condiții de grindina și vijelii. Pe arii restranse, cantitațile…

- Vremea va fi calda. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare in cursul dupa-amiezii si al serii cand local se vor semnala averse insotite si de descarcari electrice. Izolat cantitatile de apa pot fi mai insemnate si vor fi conditii de grindina. Vantul va sufla slab la moderat, cu intensificari de…

- Vremea va fi apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros. Pe arii relativ extinse se vor semnala ploi cu caracter de aversa. Izolat cantitatile de apa vor fi mai insemnate. Vantul va sufla slab la moderat cu unele intensificari, indeosebi la munte. Temperaturile maxime vor…