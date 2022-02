Vremea, 11 februarie. Temperaturi de primăvară în Capitală Vremea va fi nesperat de calda, joi, pentru aceasta data din calendar, in majoritatea regiunilor, iar temperaturile vor fi primavaratice. Valorile termice maxime vor fi cuprinse, in general, intre 6 și 17 grade. Vremea va fi predominant frumoasa, pe parcursul zilei, cu cerul mai mult senin, iar doar in nordul țarii vor fi unele innorari. […] The post Vremea, 11 februarie. Temperaturi de primavara in Capitala first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

