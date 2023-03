Vremea 10 martie - Cresc temperaturile în majoritatea regiunilor - Se anunță ploi și descărcări electrice - Care sunt zonele vizate Astazi valorile termice se vor situa cu mult peste normele perioadei in toate regiunile. Cerul va avea innorari, mai ales din orele amiezii, cand ploile vor avea si caracter de aversa, iar cantitatile de apa vor depasi 20 l/mp, cu o probabilitate mai mare in sud-vestul țarii, unde vor fi si descarcari electrice. Temperaturile maxime se vor incadra intre 12 si 21 de grade.***In București temperatura maxima, la amiaza va fi de 18, chiar 20 de grade. Cerul va avea innorari, iar spre seara probabilitatea pentru ploi de scurta durata va fi in crestere.***La munte va fi innorat, mai ales in masivele… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

