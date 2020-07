Vremea 10 iulie 2020. Căldură în cea mai mare parte a țării Vineri vremea va fi calduroasa in orele amiezii in cea mai mare parte a țarii și izolat caniculara in sud-vest.Vor fi innorari in zona montana și doar cu totul izolat vor fi posibile ploi de scurta durata.La București vremea va fi frumoasa. In orele amiezii vremea va fi calduroasa. Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla slab și moderat. Temperatura maxima va fi de 30-33 de grade Celsius, iar cea minima de 15-17 grade Celsius. Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

