Vremea 10 februarie - Val de frig peste România. Temperaturile ajung și la -25 de grade Celsius Astazi valul de frig va persista, astfel ca dimineata va fi ger in cea mai mare parte a tarii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, in general, intre -6 si 5 grade. Cerul va fi variabil in regiunile nord-vestice si nordice si mai mult senin in restul teritoriului.***In București vremea va fi rece, geroasa dimineata in special in zona preoraseneasca. Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla de la slab pana la moderat. Temperatura maxima, la amiaza, va fi de 3, cel mult 4 grade.***La munte cerul va fi variabil spre senin, iar pe arii restranse va fi ceata si, mai ales la altitudini mari,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

