Vremea 10 decembrie - Cum arată temperaturile și unde vom avea lapoviță și ploi Astazi, regimul termic se va situa peste cel specific perioadei in majoritatea regiunilor, indeosebi in sud-estul tarii; temperaturile maxime se vor incadra intre 3 si 16 grade, cu cele mai ridicate valori in Dobrogea. Cerul va avea innorari si temporar se vor semnala precipitatii in cea mai mare parte a tarii. Acestea vor fi mixte la munte, la altitudini de peste 1500 m ninsori, ploi in restul teritoriului si izolat lapovita in regiunile intracarpatice. Cu precadere in zonele montane si submontane vor fi posibile depuneri de polei, iar in zona Carpatilor de Curbura cantitatile de apa vor depasi… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

