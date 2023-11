Vremea 1 noiembrie - Ploi torențiale și furtuni după temperaturile de vară Astazi, vremea se va raci, dar valorile termice se vor mentine peste cele specifice datei. Cerul va fi variabil, temporar cu innorari, in special in prima parte a zilei. Vor fi averse si posibil descarcari electrice, local la munte, in Transilvania, Moldova, Dobrogea si izolat in Muntenia si Maramures.Vantul va sufla slab si moderat, temporar cu intensificari, local, in regiunile extracarpatice si pe arii restranse in centru, cu viteze la rafala in general de 40...50 km/h, dar si la munte, mai ales la altitudini mari, unde rafalele vor depasi 65...75 km/h. Temperaturile maxime se vor incadra intre… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

