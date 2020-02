Stiri pe aceeasi tema

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 23.01.2020 ORA 08 – 24.01.2020 ORA 08 Cerul va fi variabil spre senin. Pe parcursul zilei Post-ul Cerul este mai mult senin, iar maximele ating 9 grade Celsius apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 22.01.2020 ORA 08 – 23.01.2020 ORA 08 Valorile termice vor continua sa creasca ușor, astfel incat Post-ul Miercuri: Temperaturile maxime cresc pana la 13 grade Celsius apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 21.01.2020 ORA 08 – 22.01.2020 ORA 08 Valorile termice diurne vor crește ușor in cea mai Post-ul Vremea este frumoasa cu maxime care ating 7 grade Celsius! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 16.01.2020 ORA 08 – 17.01.2020 ORA 08 In zona joasa de relief, iar la inceputul zilei Post-ul Maximele pot ajunge pana la 11 grade Celsius, dar este posibila ceața apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- „Am inceput aceasta zi cu temperaturi extrem de scazute, anormal de mici. A fost cea mai rece zi de la inceputul acestei ierni, in mare parte din tara. Au fost temperaturi sub -10 grade Celsius, deci ger, cu temperaturi negative si in restul tarii. Singura valoare pozitiva, 0,4 grade s-a inregistrat…

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 14.12.2019 ORA 08 – 15.12.2019 ORA 08 Vremea va fi calda pentru aceasta perioada. Cerul va Post-ul In weekend vremea se menține calda, maximele ajungand și la 14 grade Celsius! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Temperaturile prognozate pentru intervalul 9-22 decembrie vor fi peste media climatologica a acestei perioade a anului, iar termometrele vor indica maxime de 12 grade Celsius, conform prognozei publicata luni de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), anunța MEDIAFAX.Potrivti ANM, in…

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 29.11.2019 ora 08 – 30.11.2019 ora 08 Regimul termic va fi caracterizat de valori mult mai Post-ul Vremea va fi calda. Maximele vor atinge 17 grade Celsius! apare prima data in Gazeta Dambovitei .