Vreme vântoasă și precipitații Saptamana debuteaza cu vreme inchisa. Soarele rasare la ora 07:17. Pe parcursul nopții se va innora, iar peste zi vor aparea și ploile care se vor menține pana spre sfarșitul intervalului. Meteorologii au emis un cod galben de intensificare ale vantului, valabil in mai multe zone din țara, incepand cu ora 06:00 și pana la ora 23:00. „In intervalul menționat, local și temporar in Banat, Crișana, vestul Transilvaniei, Dobrogea și in estul Munteniei vor fi intensificari ale vantului cu viteze de peste 55…65 km/h”, informeaza ANM. La munte, temperaturile sunt in scadere continua.… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

