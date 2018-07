Vreme severă în Argeș! Revin ploile torențiale Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o noua avertizare meteorologica, in mare parte a țarii. Și județul Argeș este afectat de codul galben de ploi torențiale, in perioada 26 iulie, ora 23 – 28 iulie, ora 21. In intervalul menționat, in Moldova, sudul și estul Transilvaniei, local in Dobrogea și Muntenia, precum și in zonele de munte, vor fi intervale de timp cu instabilitate atmosferica accentuata, care se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului și izolat grindina. Cantitațile de apa vor depași 20…25… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, joi, un nou cod galben de ploi torențiale in Suceava și in peste 20 de județe din țara. Sunt anunțate precipitații abundente pana sambata seara in aproape jumatate din țara. Conform meteorologilor, avertizarea este valabila de joi, ora 23, pana sambata,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis în urma cu puțin timp o informare de vreme rea pentru mai multe județe din țara, ce axpira diseara la ora 22.00. În intervalul ora 12 – ora 22, vor fi perioade scurte de timp cu instabilitate atmosferica accentuata local…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de tip cod galben pentru șapte județe din țara. Meteorologii se așteapta la furtuni, vijelii și caderi importante de precipitații. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de tip cod galben pentru județele Constanța, Tulcea,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis în urma cu puțin timp o informare de vreme rea pentru mai multe județe din țara, ce axpira diseara la ora 22.00. În intervalul ora 12 – ora 22, vor fi perioade scurte de timp cu instabilitate atmosferica accentuata local…

- Urmatoarele trei luni vor aduce un regim termic calduros, cu valori termice peste mediile climatologice lunare, in iulie si august, respectiv apropiate de norme in septembrie, dar si cu deficite importante de precipitatii estimate, in principal, in ultimele doua luni de vara, releva prognoza de specialitate,…

- Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), miercuri, intre orele 3.00 – 23.00, va fi cod galben de ploi torentiale, descarcari electrice si intensificari ale vantului in cea mai mare parte a tarii. ”Incepand din a doua parte a noptii de marti spre miercuri (26/27 iunie) aria ploilor…

- Urmatoarele trei luni vor aduce un regim termic calduros, cu valori termice peste mediile climatologice lunare, in iulie si august, respectiv apropiate de norme in septembrie, dar si cu deficite importante de precipitatii estimate, in principal, in ultimele doua luni de vara, releva prognoza de specialitate,…

- Urmatoarele trei luni vor aduce un regim termic calduros, cu valori termice peste mediile climatologice lunare, in iulie si august, respectiv apropiate de norme in septembrie, dar si cu deficite importante de precipitatii estimate, in principal, in ultimele doua luni de vara, releva prognoza de specialitate,…