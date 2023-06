VREME severă în aproape toată țara. ALERTĂ meteo ANM! / Unde vor lovi furtunile Avertizare meteo cod portocaliu si cod galben in aproape toata tara, emisa duminica de ANM. Sunt anunțate ploi torentiale, furtuni si descarcari electrice. Prima avertizare meteo ANM cuprinde doua alerte de cod portocaliu si cod galben. Alerta de cod portocaliu este valabila pe 11 iunie 2023, in intervalul orar 12.00-21.00. Meteorologii au emis in total […] The post VREME severa in aproape toata țara. ALERTA meteo ANM! / Unde vor lovi furtunile first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fenomene extreme in cea mai mare parte a țarii sambata, 10 iunie. Meteorologii anunta averse torentiale si instabilitate atmosferica temporar accentuata, fiind emise avertizari cod galben si portocaliu.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, doua atentionari Cod galben și portocaliu de ploi torentiale. Alerta Cod portocaliu va fi in vigoare in 12 județe. Atentionarea Cod galben va fi in vigoare de vineri de la ora 10.00 pana sambata la ora 10.00. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferica…

- Meteorologii au emis, joi, avertizare Cod galben de vreme rea, valabila pentru mai multe zone ale tarii, pana vineri seara. Se vor inregistra precipitatii insemnate, grindina si rafale puternice de vant. Potrivit ANM, joi, de la 12.00 la 21.00, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata…

- Meteorologii au emis, sambata, noi avertizari de instabilitate atmosferica, cu ploi, descarcari electrice, vant si grindina, valabila in mai multe județe din țara, printre care și Cluj.

- In ultima perioada a anului este o vreme instabila. Recent, Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un avertisment de ultim moment! Meteorologii au emis un cod portocaliu și un cod galben de vreme severa. Iata ce județe se afla sub aceasta atenționare!

- Tipul mesajului : Avertizare nowcasting Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Data emiterii : 27-05-2023 ora 16 Nr. mesajului : 1 Valabil de la : 27-05-2023 ora 16:30 pana la : 27-05-2023

- COD GALBEN - Potrivit ANM, in intervalul de valabilitate: 03 aprilie, ora 23 – 05 aprilie, ora 10 sunt vizate: cantitați insemnate de precipitații, ninsori și intensificari ale vantului, vreme deosebit de rece (zonele conform harta). Meteorologii spun ca in aceasta perioada vremea va fi deosebit de…

- COD GALBEN și PORTOCALIU de frig, lapovița și ninsori in Alba și alte județe din țara. Vreme severa in Romania, din aceasta noapte COD GALBEN și PORTOCALIU de frig, lapovița și ninsori in Alba și alte județe din țara. Vreme severa in Romania, din aceasta noapte Meteorologii ANM au emis noi avertizari…