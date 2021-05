Vreme se va schimba pe parcursul zilei Miercuri, vor alterna orele de vreme insorita cu perioade innorate. Soarele rasare la ora o6:08. Noaptea va ramane racoroasa, iar peste zi temperaturile se vor incadra in valorile medii climatologice. Vantul va sufla slab, la moderat cu unele intensificari temporare. Soarele va apune la ora 20:41. Valorile minime vor fi cuprinse intre 6 și 8 grade, iar cele maxime in jurul valorii de 20 de grade. Joi, norii vor fi incarcați de apa. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

