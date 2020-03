Astazi vremea se va raci accentuat in vestul, nordul si centrul tarii, unde valorile termice se vor situa sub mediile multianuale, iar in rest va fi in continuare cald pentru aceasta data. Innorarile se vor accentua treptat, la inceput in regiunile intracarpatice, apoi si in cele estice, anunța Realitatea Tv.

Temporar se vor semnala precipitatii in zonele montane si in centrul teritoriului, local in est si izolat in rest. La munte treptat vor predomina ninsorile, iar in celelalte regiuni vor fi mai ales ploi. Vantul va sufla slab si moderat, temporar si local cu intensificari, mai ales…