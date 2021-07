Vreme schimbătoare la final de săptămână, în Cluj. Maximele nu depășesc 25 de grade

Pâna vineri la ora 10, în județul Cluj este activ un avertisment cod galben de furtuni, fiind preconizate perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse torențiale, descarcari electrice și pe arii restrânse grindina și vijelii. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitațile de apa vor depași local 25...40 l/mp.

Cerul va fi acoperit de nori în cea mai mare parte a zilei, iar dupa orele amiezii, sunt șanse sa ploua. Temperaturile nu vor depași astazi 23 de grade… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

