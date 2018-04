Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța ca vremea se va raci în urmatoarele zile, dupa aproape o saptamâna cu temperaturi peste media normala pentru aceasta perioada, fiind anunțate și ploi.Luni, temperaturile vor fi cuprinse între 25 grade Celsius și 12 grade Celsius. De asemenea,…

- Meteorologii au publicat astazi prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Potrivit ANM, in Dobrogea, in intervalul 26 28 martie, vremea va fi rece, iar temperaturile maxime se vor situa, in medie, in jurul valorii de 8 grade, apoi vor creste treptat pana la 16 grade pe 31 martie, cand vremea…

- Administrația Naționala de Meteorologie a publicat prognoza meteo pentru perioada 19 martie – 1 aprilie 2018, in toate regiunile țarii. Meteorologii estimeaza un regim termic in care temperaturile medii vor trece relativ rapid de la valori cu minus la cele cu plus, in timp ce precipitatiile, preponderent…

- Dupa gerul puternic din ultima saptamana, temperaturile vor urca pana la 14-15 grade. Incalzirea vremii vine insoțita de ploi. Vremea se va incalzi accentuat in aceasta saptamana in Transilvania, se arata in prognoza Administrației Naționale de Meteorologie valabila pentru intervalul 5-18 martie 2018.…

- Temperaturile vor creste, in unele zone ale tarii, si vor atinge chiar 7-8 grade Celsius in Banat, in Muntenia si in Crisana, in urmatoarele doua saptamani, insa in mai multe zone sunt anuntate ploi, conform prognozei Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM) pentru urmatoarele doua spatamani.

- La inceputul intervalului vremea se va incalzi treptat, astfel incat temperatura aerului va creste de la o medie diurna de 4 grade si nocturna de 0 grade, spre 10 grade ziua si 5 grade noaptea in jurul datei de 8 februarie, cand va deveni calda pentru aceasta perioada a anului.In a doua jurnatate a…

- In Moldova, pe parcursul primei saptamani de prognoza, vremea va fi mai calda decat in mod obisnuit.Mediile regionale ale temperaturilor maxime vor fi cuprinse intre 4 si 9 grade si intre -3 si doua grade a minimelor nocturne.

- Vremea continua sa ne faca surprize și in urmatoarele doua saptamani! Meteorologii au facut publica prognoza meteo pentru perioada 30 ianuarie – 11 februarie, iar lucrurile nu arata deloc așa cum ne-am fi așteptat.