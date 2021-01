Vreme schimbătoare în Moldova: Frig și ninsori - ce va urma CHIȘINAU, 26 ian - Sputnik. Cerul va fi noros și vremea se racește marți cu cateva grade, comparativ cu ziua de luni. Meteorologii an anunțat precipitații sub forma de lapovița in toate raioanele. Odata cu scaderea temperaturilor, lapovița se va transforma in ninsoare. © Sputnik / Iliya PitalevVom avea nevoie de toate tipurile de haine: Ce fenomene meteo ne așteapta Atenție mare la drum! Pe drumuri, izolat, va fi ghețuș. Valorile termice ale aerului vor fi cuprinse ziua intre 0..+5 grade Celsius, potrivit prognozei remise Sputnik de Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) … Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

