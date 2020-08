Vreme schimbătoare, dar cu temperaturi ridicate Luni, cresc șansele de precipitații, insa disconfortul termic se menține. Soarele rasare la ora 06:38. De duminica noaptea norii vor acoperii parțial cerul, iar in zona montana, meteorologii anunța instabilitate atmosferica accentuata pana luni dimineața. In cursul zilei, cerul se va prezenta variabil, mai mult noros și in a doua parte a zilei specialiștii anunța averse insoțite de descarcari electrice, iar pe arii restranse posibil sa cada grindina. Vantul va avea unele intensificari de scurta durata. Soarele apune la ora 20:22, iar temperatura maxima resimțita se va situa intre 28 și 30… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

