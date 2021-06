Vreme schimbătoare, dar călduroasă Vineri, cerul va fi variabil. Soarele va rasari la ora 05:36. Se anunța vreme calduroasa cu cer predominant innorat, iar local, spre a doua parte a zilei se vor inregistra ploi insoțite de descarcari electrice. Izolat cantitațile de apa cumulate vor fi importante. Vantul va sufla slab spre moderat cu unele intensificari, in zonele inalte. Soarele va apune la ora 21:22. Valorile termice vor urca in jurul valorii de 27 de grade. Sambata, se anunța vreme frumoasa Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

