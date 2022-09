Vreme schimbătoare. Ce spun meteorologii despre weekend Romania se va imparți intre doua anotimpuri. In Campia Romana, vremea va fi foarte calda. In partea vestica, in centru și zona de nord, temperaturile vor scadea. Dupa temperaturile ridicate ce s-au resimți joi și vineri, de 30 de grade in sudul țarii, in weekend vremea se va raci accentuat in urma pasajului unui front ... The post Vreme schimbatoare. Ce spun meteorologii despre weekend appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se racește brusc in Bucuresti, duminica, arata prognoza speciala a meteorologilor pentru weekend. Temperaturile scad cu 10 grade. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Meteorologii au emis prognoza pentru data de 13 septembrie 2022. Potrivit ANM,in sud-estul tarii vremea se va mentine mai calda decat in mod normal in prima jumatate a lunii septembrie, in timp ce in rest vor fi valori termice in jurul celor caracteristice perioadei.

- Romania se imparte in doua anotimpuri. In timp ce in Campia Romana, vremea va fi deosebit de calda, in vest, centru și nord se racorește și lovesc furtunile. Meteorologii anunța ploi cu grindina.

- Vremea se schimba radical! Temperaturile scad cu 10 grade si exista pericolul viiturilor, din cauza precipitațiilor, care vor continua sa cada și in zilele urmatoare. Vremea va ramane inchisa pana spre finalul acestei saptamani in majoritatea zonelor din țara. Meteorologii anunța instabilitate atmosferica…

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat vineri, 26 august, un cod galben care vizeaza un val de caldura pentru acest final de saptamana, in majoritatea țarii.Potrivit meteorologilor, in zonele de campie va fi și canicula, cu disconfort termic ridicat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU)…

- Vremea va fi calda. Cerul va fi variabil, cu unele innorari temporare in cursul zilei cand pe arii restranse indeosebi la munte se vor semnala averse si descarcari electrice. Vantul va sufla slab la moderat, cu unele intensificari ziua. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 27 si 31 de grade, iar…

- VREMEA in Romania, 27 iunie – 3 iulie: canicula, nopți tropicale, furtuni violente. Zonele vizate și prognoza pe zile, in țara Temperaturile urca pana la valori greu de suportat in aceasta saptamana, in țara. Sunt anunțate maxime pana la 37-38 grade Celsius, in special in partea de vest. Vor fi și furtuni,…

- Prognoza meteo pentru luna iulie. Meteorologii anunța canicula in urmatoarele patru saptamani, dar si furtuni violente mai ales la munte. Prognoza verii 2022. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, in urmatoarele patru saptamani, temperaturile se vor situa peste normalul perioadei iar cantitațile…