Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța ca va fi deosebit de frig in urmatoarele zile și ca este posibil sa ninga in toate regiunile țarii. Vremea se va incalzi incepand de saptamana viitoare, susține Administrația Naționala de Meteorologie. In Banat, pana spre sfarșitul primei saptamani vremea se va raci și va deveni…

- Temperaturile vor fi mai mici decat cele normale in urmatoarele doua saptamani, iar apoi se vor situa in jurul celor specifice pentru aceasta perioada, se arata in prognoza pe patru saptamani, publicata vineri de Administrația Naționala de Meteorologie. In ce priveste precipitatiile, acestea vor fi…

- VREMEA pana in 13 martie: Cat mai ține frigul. Prognoza meteo pe regiuni, in urmatoarele doua saptamani Vremea va fi rece in urmatoarele zile, in toate regiunile. Incepe sa se incalzeasca dupa 8 martie. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza de vreme pe regiuni, pentru urmatoarele…

- Administrația Naționala de Meteorologie a dat publicitații prognoza meteo valabila pentru ultima parte a lunii februarie, respectiv prima saptamana din luna martie. Iar veștile sunt bune, cel puțin din punctul de vedere al temperaturilor pe care le vom avea in termometre. Astfel, pana in 14 februarie…

- Iarna ramane atat in calendarele romanilor, cat și in peisajul din țara. Meteorologii au transmis, vineri, prognoza pentru urmatoarele 4 saptamani, potrivit careia temperaturile medii vor fi mai coborate decat cele normale pentru aceasta perioada. Vremea in saptamana 07.02.2022 – 14.02.2022 Administratia…

- Scapam de ger abia dupa 28 ianuarie, potrivit prognozei meteorologice pentru perioada 24 ianuarie - 6 februarie. Datele publicate de Administratia Nationala de Meteorologie arata ca vremea se incalzește ușor la inceputul lunii viitoare. In Transilvania vor fi precipitații sub forma de ninsoare, lapovita…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani (10-23 ianuarie 2022). Incepand de marți, vremea va incepe sa se raceasca intens in toata țara, iar probabilitatea de precipitatii – ploaie, lapovita, dar si ninsoare – va fi ridicata pe parcursul urmatoarelor…

- Administratia Naționala de Meteorologie a publicat o estimare pentru urmatoarele 4 saptamani (13 decembrie – 10 ianuarie). Pe parcursul saptamanii viitoare un val de aer rece va cuprinde mare parte din țara. Cel mai frig va fi in Transilvania, Maramureș, Banat, Crisana, dar și la munte. Temperaturile…