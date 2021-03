Vreme rece pentru a doua decadă a lunii Duminica, vremea va fi schimbatoare. Soarele rasare la ora 06:28. Dimineața, temperaturile vor fi mai prietenoase. Ziua va decurge printre nori și soare și chiar daca se anunța cu un grad mai calda fața de ziua precedenta, se menține racoroasa pentru aceasta data. Vantul va sufla slab și moderat. Soarele va apune la ora 18:42. Valorile minime se vor inregistra intre 0 și 2 grade, iar maximele in jurul valorii de 7 grade. Luni, saptamana debuteaza cu vreme inchisa. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

