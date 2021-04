Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis o avertizare de cod galben de precipitații valabil in intervalul 06 aprilie, ora 21:00 – 08 aprilie, ora 10:00. Fenomene vizate: precipitații moderate cantitativ, predominant ninsori; intensificari ale vantului, vreme deosebit de rece; Zone afectate: conform harții Incepand din…

- INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate: 06 aprilie, ora 21:00 – 08 aprilie, ora 10:00 Fenomene vizate: precipitații moderate cantitativ, predominant ninsori; intensificari ale vantului, vreme deosebit de rece; Zone afectate: Moldova Incepand din noaptea de marți spre miercuri (6/7 aprilie),…

- INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate: 23 martie, ora 12:00 – 25 martie, ora 10:00; Fenomene vizate: precipitații sub forma de Post-ul Dambovița: Zona montana sub Cod Galben de ninsori, vant puternic si vreme deosebit rece apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Alerta meteo in Maramureș. Ploi insemnate cantitativ și ninsori in zona de munte ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 14 martie, ora 16:00 – 15 martie, ora 14:00 Fenomene vizate: ploi insemnate cantitativ, ninsori in zona inalta de munte; Zone afectate: conform textului și…

- INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate: 09 martie, ora 23:00 – 11 martie, ora 10:00; Fenomene vizate: precipitații moderate cantitativ predominant Post-ul Iarna nu se lasa dusa! Dambovița, sub Cod Galben de ninsori apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- ACTUALIZARE INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate: 08 februarie, ora 12:00 – 09 februarie, ora 12:00 Fenomene vizate: ploi moderate cantitativ, Post-ul Zona de munte a județului nostru este sub Cod Galben de vreme rea apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- (UPDATE) ATENȚIONARE DE FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE COD GALBEN pentru județele Suceava și Neamt. Fenomene avertizate: la altitudini de peste 1800 m va ninge si vor fi intensificari ale vantului cu rafale de 70-80 km/h, viscolind ninsoarea și determinand scaderea vizibilitații. Zone vizate: –…

- ATENȚIONARE DE FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE COD GALBEN pentru județele Suceava și Neamt. Fenomene avertizate: la altitudini de peste 1800 m va ninge si vor fi intensificari ale vantului cu rafale de 70-80 km/h viscolind ninsoarea și determinand scaderea vizibilitații. Zone vizate: – Județul Suceava:…