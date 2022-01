Stiri pe aceeasi tema

- In mai multe zone din Caraș-Severin deja se circula greu. Drumarii au ieșit sa curețe șoselele, insa, in urma lor, zapada viscolita a acoperit din nou drumul.Oamenii care locuiesc in satele de munte se bucura insa de peisaj: „Acum a venit iarna cu adevarat, acum cateva zile. Ninge frumos, ca-n basme”,…

- Vremea se va raci considerabil in urmatoarele zile. In nord se așteapta temperaturi de -6 grade Celsius in timpul zilei și de pina șa -7..-10 in timpul nopții, potrivit prognozei pentru intervalul 20-26 decembrie, transmite NOI.md cu referire la dosarmedia. Luni, 20 decembrie, este posibil sa fulguiasca…

- Meteorologii anunța pentru astazi, 19 decembrie, cer variabil pe intreg teritoriul țarii. Maximele vor oscila intre +4 și +5 grade Celsius, iar pe timp de noapte mercurul in termometre va cobori pana la -2 grade Celsius.

- Meteorologii anunța pentru astazi cer variabil pe intreg teritoriul țarii. Maximele vor oscila intre +3 și +5 grade Celsius, iar pe timp de noapte mercurul in termometre va cobori pana la -2 grade Celsius.

- Meteorologii anunța pentru astazi ploi slabe pe intreg teritoriul țarii. Maximele vor oscila intre +10 și +12 grade Celsius. In urmatoarele zile vremea, la fel, va fi ploioasa, iar spre finalul saptamanii viitoare se așteapta ninsoare slaba in nordul țarii. Și temperaturile scad de luni.

- Meteorologii anunța pentru astazi ploi slabe și maxime de pana la +15 grade Celsius. Presiunea amtosferica va fi scazuta. Incepand de marți temperaturile vor scadea, iar la sfarștiul saptamanii vor cobora pana la -3 grade, pe timp de zi.

- Meteorologii anunța pentru astazi cer variabil pe intreg teritoriul țarii și ploi slabe la Nord . Temperaturile pe timp de zi vor oscila intre +13 și +15 grade. Minimele noaptea vor cobori pana la +2 grade Celsius.

- Meteorologii anunța pentru astazi cer predominant senin, fara precipitații, pe intreg teritoriul țarii. Maximele zilei vor oscila intre +17 și +18 grade Celsius, iar pe timp de noapte temperatura variaza intre -2 și +3 grade. Presiunea atmosferica va fi ridicata.